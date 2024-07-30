Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 49 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika
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Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 49 kaçak göçmeni yakaladı

Çanakkale\'de Sahil Güvenlik ekipleri 49 kaçak göçmeni yakaladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 15'i çocuk toplam 49 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

30.07.2024 00:11
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 49 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-28' ve 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde 15'i çocuk toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 49 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika

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