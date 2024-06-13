Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 5'i çocuk, 21 kaçak göçmen yakaladı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 5'i çocuk, 21 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Eceabat ilçesinde karada bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-66' ve Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-23' tarafından karada 5'i çocuk, 21 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE