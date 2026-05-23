Çanakkale'de Silahlı Kavga: 1 Ölü
Çanakkale'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

23.05.2026 13:00
Biga'da husumetli kişiler arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybetti.

Çanakkale'de silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A. Ti ile babası M.T. aralarında daha önce husumet bulunan Bilal Aydın ile sokakta karşılaştı. Kısa süre sonra olay kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bilal Aydın, silah ve bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından A.T. ve babası M.T. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
