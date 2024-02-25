Çanakkale'de tahliye edilmeyen motel jandarma tarafından boşaltıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de tahliye edilmeyen motel jandarma tarafından boşaltıldı

Çanakkale\'de tahliye edilmeyen motel jandarma tarafından boşaltıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bulunan bir motel, sözleşmesi bittiği halde tahliye edilmediği gerekçesiyle jandarma tarafından boşalttırıldı. Vakıflar mülkiyetinde olduğu öğrenilen yer tahliye edilmemesi üzerine kolluk görevlileri tarafından boşalttırıldı, genel müdürlük tarafından ise kontrol ve denetimlerin aralıksız olarak artarak devam ettiği, sıkı kontrollerle uygunsuzluğa geçit verilmediği öğrenildi.

25.02.2024 16:34  Güncelleme: 16:36
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bulunan bir motel, sözleşmesi bittiği halde tahliye edilmediği gerekçesiyle jandarma tarafından boşalttırıldı.

Edremit-Küçükkuyu karayolunda, deniz kenarındaki bir motel önünde hareketli saatler yaşandı. Sözleşmesi biten ancak sahibi tarafından tahliye edilmediği ileri sürülen yerin jandarma tarafından boşalttırıldığı öğrenildi.

Vakıflar mülkiyetinde olduğu öğrenilen yer tahliye edilmemesi üzerine kolluk görevlileri tarafından boşalttırıldı, genel müdürlük tarafından ise kontrol ve denetimlerin aralıksız olarak artarak devam ettiği, sıkı kontrollerle uygunsuzluğa geçit verilmediği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Çanakkale, Küçükkuyu, Jandarma, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de tahliye edilmeyen motel jandarma tarafından boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de tahliye edilmeyen motel jandarma tarafından boşaltıldı - Son Dakika
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