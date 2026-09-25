Çanakkale\'de şüpheli araçta bulunan 9 egzotik kuşa el konuldu

Çanakkale 1915 köprüsü gişelerinde geçişi sırasında şüpheli bulunan araçta jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada nesli tükenme tehlikesi altında olan toplamda 9 adet egzotik kuşa el konuldu.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Çanakkale Otoyol Jandarma Komutanlığının ortak sorumluluk alanında bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gişeleri'nde, 17 Eylül günü icra edilen yol kontrol uygulamasında bir şüpheli araç durduruldu. Durdurulan bir araçta bulunan iki şüphelinin beraberinde; belgesiz ve faturasız oldukları, menşe ve sahiplik durumları ile mevzuat çerçevesinde aranılan izlenebilirliğe ilişkin belgelerin ibraz edilemediği tespit edilen; bu nedenle yasadışı ticarete konu edildiği değerlendirilen ve CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) ile Türkiye'nin taraf olduğu diğer uluslararası sözleşmeler çerçevesinde koruma altında bulunan; Mavi-Sarı Macaw Papağanı (Ara ararauna), 4 adet Sarı Alınlı Amazon Papağanı (Amazona ochrocephala) ve 4 adet Tepeli Bronz Kumru (Ocyphaps lophotes) türündeki toplam 9 adet egzotik/yabani kuşa, 4915 sayılı Kanun kapsamında el konuldu. Olayla ilgili şüphelilere idari yaptırım uygulandı.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Çanakkale DKMP Müdürlüğümüzce; yasadışı avcılık, yaban hayvanı ticareti ve kaçakçılığının önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistem dengesinin sürdürülmesi, hayvan refahının geliştirilmesi ile zoonotik ve salgın hastalık risklerinin azaltılmasına yönelik kontrol, denetim, koruma ve bilgilendirme faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.