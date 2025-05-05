Çanakkale\'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda dün Kepez önlerinde, içinde 5 kişi bulunan tekne makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. - ÇANAKKALE