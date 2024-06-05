Çanakkale'de Tarım Arazilerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Çanakkale'de Tarım Arazilerinde Yangın Çıktı

Çanakkale'de merkeze bağlı Gökçalı köyündeki tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana doğru ilerliyor. İtfaiye ve yangın ekipleri müdahale ediyor.

05.06.2024 14:54
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Çanakkale'de tarım arazilerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyürken ormanlık alana doğru ilerliyor.

Çanakkale'de merkeze bağlı Gökçalı köyündeki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayıldı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın ekibi gönderildi. Alevlerin ormanlık alana doğru ilerlediği öğrenildi. Havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Tarım Arazilerinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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