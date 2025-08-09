Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Kalabaklı köyü yakınlarında bir tarım arazisinde yangın çıktı. Yangına havadan ve kardan çok sayıda ekibin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 15.15 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Kalabaklı köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki bir seraya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇANAKKALE