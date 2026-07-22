Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Esenler Mahallesi'nde hobi bahçelerinin arkasındaki tarım arazisinde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinde güvenliği sağlayan emniyet ekipleri aynı zamanda tomalarla yangına müdahale etti. Yangında, hobi bahçelerinde yer alan bir baraka zarar gördü.

Yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE