Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
29.06.2026 16:56
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Kızılkeçili köyünde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde bir tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne ait havadan 4 uçak, 3 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli alevlere müdahale etti. Köylülerin de tankerlerle destek verdiği yangın saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Çanakkale, 3. Sayfa, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Seyhan Konyalı Seyhan Konyalı:
    Keşke yangın hiç çıkmasaydı çünkü orada yaşayan arılar kuşlar ve diğer hayvanlar çok korktular ve zarar gördüler 0 0 Yanıtla
  • Mine Bal Mine Bal:
    Yangının çıkış sebebi ne acaba çiftçinin dikkatsizliğinden mi yoksa doğal sebepler yüzünden mi çünkü rüzgarın da etkisi varmış ama yine de merak ettim 0 0 Yanıtla
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