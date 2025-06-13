Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 15.32 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. İhbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edilmesiyle yangına ilk müdahale saat 15.42 sıralarında yapıldı. Yangına havadan 4 yangın söndürme uçağı, helikopter, karadan ise 2 ilk müdahale aracı, toplam 12 su ikmal aracı ve arazöz, 2 dozer, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve toplam 90 personel müdahale etti. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 16.34 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 4,2 hektar ekili tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.