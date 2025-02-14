Çanakkale'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

14.02.2025 15:23
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Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Ezine yolu giriş kavşağında meydana gelen kazada 17 SV 440 plakalı tırın sürücüsü Muharrem Şengül ile Bayramiç'ten Ezine'ye doğru seyreden 48 ET 818 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobilde bulunan sürücü Fevzi Kurt araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine hızla intikal eden Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun çaba harcayarak sıkışan Fevzi Kurt'u kurtardı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Bayramiç, Otomobil, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı - Son Dakika

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