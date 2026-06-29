Çanakkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çan-Çanakkale kara yolu Hurma köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Çan'a seyreden İbrahim K. yönetimindeki 48 YH 932 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet B. idaresindeki 17 YB 886 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İddiaya göre otomobilin sollama yaptığı sırada kamyonetin kasasına çarpması sonucu otomobilin üst tavanı koptu. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim K. ile araçta bulunan eşi Hülya K. ve çocukları Deniz ile Eyüp Ali K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE