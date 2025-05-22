Çanakkale'de Trafik Kazası: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Trafik Kazası: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Çanakkale\'de Trafik Kazası: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
22.05.2025 10:40
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Kovalamaca sırasında motosikletli ekibin çarptığı öğrenci ağır yaralandı, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de 2 gün önce "dur" ihtarına uymayan otomobil ile yaşanan kovalamaca sırasında motosikletli asayiş ekibinin üniversite öğrencisi Doğa Güneş'e (23) çarpıp ağır yaralanmasına sebep olan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli asayiş ekibi İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 17 EK 823 plakalı araç içinde Güzelyalı'da meydana gelen motosikletle iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi Y.Ü'yü (21) gördü. Polis şüpheli bir şahsa müdahale etmek istedi. Bu sırada polise silah gösteren şüpheli şahıs araç ile kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheli araç arasında kent merkezinde kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında motosikletli asayiş ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ÇOMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Doğa Güneş'e çarptı. Doğa Güneş olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Doğa Güneş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

17 EK 823 plakalı araç ile kaçak 2 şüpheli onlara kaçmalarında yardımcı olan 3 şüpheli 17 AAE 481 plakalı araç ile il merkezi girişinde polisler tarafından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler Y.Ü., E.K., U.B.K., M.Ü.O. ve C.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler suç makinesi çıktı

Şüphelilerden Y. Ü.'nün kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı ve diğer suçlardan olmak üzere toplam 36 suç kaydı, E. K.'nin kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yarama, hırsızlık, Cinsel Taciz ve diğer suçlardan olmak üzere toplam 43 suç kaydı, U.B. K'nin 3 suç kaydı, M.Ü.O.'nun 3 suç kaydı ve C. E.'nin kasten yaralama, tehdit gibi çeşitli suçlardan toplam 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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