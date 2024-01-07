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Çanakkale'de traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Ali Rıza Arslan isimli bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi Balıklıpınar mevkiinde meydana geldi. Arslan, traktörün yol kenarından tarlaya devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale\'de traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
07.01.2024 - 17:56,
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ali Rıza Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi Balıklıpınar mevkiinde meydana geldi. 17 LN 015 plakalı traktörle seyir halinde olan Ali Rıza Arslan (77) henüz belli olmayan bir nedenle traktörün yol kenarından tarlaya devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma olay yeri incelemesinin ardından Arslan'ın cansız bedeni morga kaldırılacak.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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