Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Çanakkale\'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 14 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 18 sentetik ecza hap ve 34 bin 373 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.05.2024 14:44
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı, satışını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli S.K.'nin evinde yapılan aramada, 14 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, 2 gram metamfetamin maddesi, 18 sentetik ecza hap ve 34 bin 373 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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