Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 gram kannoboid maddesi ele geçirildi.

Çanakkale Eceabat İlçe Emniyet Amirliği uyuşturucuya yönelik sıkı takip ve denetimler yürütüyor. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda ise 18 gram kannoboid uyuşturucu maddesi ele geçirildi. - ÇANAKKALE