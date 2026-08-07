Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 68 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 68 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 68 Şüpheli Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de jandarma, 68 şüpheliye yönelik geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince 68 şüpheliye yönelik 35 adrese geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde; Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-31 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı skunk/kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 68 şüpheliye yönelik 35 adreste adli makamlardan alınan arama kararı ile operasyon gerçekleştirildi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak alkol ele geçirildi

Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda; 27 kilo 775 gram esrar maddesi, 397 kök kenevir bitkisi, 7 kök skunk bitkisi, 294 gram skunk, 46 gram kenevir tohumu, 2 gram skunk tohumu, 575 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 126 adet sentetik ecza, 29 gram metamfetamin, 21 litre el yapımı kaçak alkol, 6 adet hassas terazi, 5 bin 115 TL suçtan elde edilen gelir, 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli 68 kişi yakalandı

Yapılan operasyon neticesinde 68 şüpheli yakalandı. Haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçları kapsamında adli işlem başlatılarak 14 şüpheli gözaltına alındı.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 68 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Konya’da freni patlayan TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı Konya'da freni patlayan TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı
Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi
Göğsümüzü kabarttı İşte Grammy jürisine seçilen Türk Göğsümüzü kabarttı! İşte Grammy jürisine seçilen Türk
İmzalar atıldı Real Madrid’den 125 milyon Euro’luk dev transfer İmzalar atıldı! Real Madrid'den 125 milyon Euro'luk dev transfer

15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
13:27
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
13:01
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 15:44:05. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 68 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.