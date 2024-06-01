Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 70 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 70 gram kubar esrar diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gelibolu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince F.D. isimli şahsa yönelik yapılan operasyonda 70 gram kubar esrar diye tabir edilen uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca olay esnasında yakalan G.D. isimli şahısın ise 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Operasyonda yakalanan F.D. G.D E.V. ve O.G. isimli şahısların ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE