Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 78 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 78 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 78 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, O.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 78 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

30.05.2024 12:33
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 78 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı/satışını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda O.K. isimli şahsın ikameti içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Konuyla ilgili Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimata istinaden şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 78 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs TCK188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 78 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 78 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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