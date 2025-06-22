Çanakkale Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyleri arasında tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın saat 12.00 sıralarında Çanakkale Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyleri arasında tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Yangın Ormanlık Alana Sıçradı - Son Dakika
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