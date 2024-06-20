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Çanakkale'de yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ezine ilçesine bağlı Kumburun köyü yakınlarında tarım arazisinde yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.