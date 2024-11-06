Çanakkale'de Yaya Ölümüne Sebep Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yaya Ölümüne Sebep Olan Sürücü Tutuklandı

Çanakkale'de yaya Ziya Işık'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

06.11.2024 12:19
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Çanakkale'deki kazada yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde aracıyla çarparak, yayanın ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hurma köy yakınlarında henüz tespit edilemeyen bir aracın yaya halde olan Ziya Işık'a çarpması sonucu kaza meydana geldi. Ziya Işık'a çarpan araç durmayarak kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ziya Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazaya sebep olan aracın tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kazada hayatını kaybeden Ziya Işık, önceki gün Büyükpaşa Köyü Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kazanın ardından yaya Ziya Işık'a çarparak ölümüne sebep olan sürücü Abdullah İşçi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. İşçi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Yaya Ölümüne Sebep Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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