Çanakkale'de Zeytinlik Alanında Yangın Çıktı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Ayvacık'a bağlı Çamköy köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü yangında bazı damlar yangından etkilendi. 2 büyükbaş hayvan telef oldu, saman balyaları ise küle döndü. Köylüler de su tankeriyle yangını söndürmek için destek verdi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE