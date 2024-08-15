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Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın devam ediyor.

Yangın saat 09.51 sıralarında Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. yangın rüzgarında etkisiyle ormanlıkm alana sıçradı. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı ) ikinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu. Yangına havanın kararmasıyla beraber karadan arazöz, itfiaye ekipleri, Jandarma TOMA ve yüzlerce orman personelyle kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.