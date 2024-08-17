Çanakkale\'deki Orman Yangını Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendiği orman yangının ardından hasar tespit çalışmaları başladı.

Çanakkale'de önceki gün sabah saat 09.51 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadan ise 69 kara aracı ve 450 personelle müdahale edildi. Yangında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı, Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu yarlarının bir bölümü alevlerden etkilendi. Kontrol altına alınan orman yangınında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Eceabat İlçe Tarım Müdürü Yücel Tokgöz, Büyükanafarta Köyü Muhtarı Hasan Alyıldız ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte Büyükanafarta köyünde meydana gelen yangından etkilenen alanlarda tarım arazisi varlığının tespiti yönünde incelemelerde bulundu. - ÇANAKKALE