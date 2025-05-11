Çanakkale\'deki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenler Son Yolculuklarına Uğurlandı

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 2 kişi, Balıkesir'in İvrindi ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, kazada yaşamını yitiren yolculardan 64 yaşındaki Samettin Kayatekin'in cenazesi, Ezine Devlet Hastanesi morgundan alınarak Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Kayatekin'in cenazesi Kurtuluş Mahallesi Yeni Camii'ne götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayatekin, İvrindi Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta da katılarak, Kayatekin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Aynı kazada hayatını kaybeden otobüs muavini 23 yaşındaki Semih Atmaca için ise Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Babaevine getirilen Atmaca'nın cenazesi, burada alınan helalliğin ardından yakınlarının gözyaşları eşliğinde omuzlarda taşınarak Şahinler Mezarlığına götürüldü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Atmaca'nın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR