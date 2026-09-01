Çanakkale\'nin Biga ilçesinde Yıldızlar organize suç örgütüne operasyon: lider N.Y. dahil 8 gözaltı

Çanakkale'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında, Biga ilçesinde faaliyet gösteren Yıldızlar organize suç örgütüne yönelik yaklaşık 5 ay süren çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 ikamet, 5 iş yeri ve örgüt üyelerinin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 81 tabanca fişeği, POS Tefeciliğine konu cihaz ve yüksek meblağlı slipler ve dijital materyallere ele geçirildi. Örgüt lideri N.Y. ile örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde faaliyet gösteren 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.