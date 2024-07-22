Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir hasar veya ihbar olmadığı bildirildi. İlçe merkezinde yaşanan kısa süreli panik sonrası hayat normale döndü. AFAD ekipleri tarafından yapılan araştırmada herhangi bir hasar tespit edilmedi.

22.07.2024 18:07
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremde herhangi hasar veya ihbar olmadığı bildirildi. İlçe merkezinde yaşanan kısa süreli panik sonrası hayat normale döndü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü.

Ezine'nin yanısıra Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar olmadığı bildirildi. Çanakkale Valiliği'nin talimatıyla AFAD ekiplerinin Ezine'de araştırma başlattığı öğrenildi - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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