Çanakkale Orman Yangınları Kontrol Altında

Çanakkale Merkez ve Bayramiç ilçelerinde 4 dakika arayla başlayan iki orman yangını hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE