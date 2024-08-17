Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangın 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 700 hektarlık alan etkilendi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

17.08.2024 16:08
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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 15 Ağustos'ta çıkan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan 700 hektarlık alanın etkilendiği yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de 15 Ağustos tarihinde saat 09.51 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadan ise 69 kara aracı ve 450 personelle müdahale edildi. Y

Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve beraberindeki 2 ormancı trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Orman personeli tedavilerinin ardından tekrar görevlerinin başına döndü.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı orman yangını nedeniyle tarihi alanın kuzey hattına (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişlerin durduruldu.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancı mezarlıklardan Anzak mezarlığı olan 'Canterbury Mezarlığı' alevlerden zarar gördü.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermileri de yangın sonrası ortaya çıktı. Kontrol altına alınan orman yangınında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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