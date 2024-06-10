Çanakkale Valiliği, Vatandaşları Orman Yangınlarına Karşı Uyardı - Son Dakika
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Çanakkale Valiliği, Vatandaşları Orman Yangınlarına Karşı Uyardı

Çanakkale Valiliği, 40 dereceyi bulması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşların hava sıcaklığı ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmasını istedi. Artan hava sıcaklıkları orman yangınları açısından büyük bir risk oluşturuyor. Vatandaşlar, anız yakma, ateş yakma, çöplerin ateşe verilmesi gibi yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmalı ve herhangi bir orman yangını durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalı.

10.06.2024 11:15
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Çanakkale Valiliği, 40 dereceyi bulması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşların hava sıcaklığı ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmasını istedi.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulması beklenmektedir. Artan hava sıcaklıkları Orman yangınları açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Son yıllarda orman yangınlarının çıkmasının başlıca nedenleri arasında anız yakma, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakma, çöplerin ateşe verilmesi, ihmal ve dikkatsizlik başlıca nedenler arasındadır. Milli servetimiz olan ormanlarımıza sahip çıkmak adına vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verebilecek hususlarda hassasiyet göstererek çok dikkatli davranmaları ve herhangi bir orman yangını karşısında 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Valiliği, Vatandaşları Orman Yangınlarına Karşı Uyardı - Son Dakika

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