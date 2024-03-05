Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9'luk deprem güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde yaşanan panik görüntülere yansıdı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. İlçedeki bir büfenin güvenlik kamerası deprem anında yaşananları kayıt etti. Büfe sahibi Ercan Fidan ile büfe içinde sohbet eden kişiler saatler 21.38'i gösterdiğinde meydana gelen 4.9'luk depremin etkisiyle sallanmaya başladı. Büfenin içindekiler hızlı bir şekilde mekanı terk ederek açık alana koşuştular. Görüntülerde yaşanan panik ve korku anları saniye saniye kayıt altına alındı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale Yenice'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir galvaniz kaplama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Edirne'de Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, G.D. ve K.E. adlı sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kazada yaralanan bir kadın ve bir çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerine gözaltına alındı, sporcu ise hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi olarak akan kanalizasyon gösterildi. Saldırganın tehditlerle büyüyen tartışmanın ardından ateş açtığı belirtildi.
Burdur'un Burç Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Medine Aycan'dan dünden beri haber alamayan akrabaları, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, Aycan'ın evine gittiğinde onu hareketsiz bir şekilde yerde buldu. Yapılan kontrolde Aycan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Aycan'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?