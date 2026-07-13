Çankaya Belediye Başkanı Güner'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı Güner'in ifadesi ortaya çıktı

13.07.2026 22:16
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede mal varlığının seçim öncesine ait olduğunu, kişisel birikim ve miras yoluyla edinildiğini belirtti. Ayrıca işe alım süreçlerinin mevzuata uygun olduğunu, ihale usulsüzlüğü veya menfaat temin etmediğini söyledi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade tutanağı ortaya çıktı. Güner ifadesinde, "Menkul ve gayrimenkullerin tamamı belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmişlerdir" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade tutanağı ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde Güner, belediyede göreve başlamasının ardından işe alım süreçlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, işe alınan personelin gerekli şartları taşıdığını ifade etti.

Mal varlığı ve banka hesaplarına ilişkin soruyu da cevaplayan Güner, "Belediye başkanı maaşı ve Belediye Meclisi Huzur hakkından gelen miktarlarla sağlamaktayım. Ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira gelirim vardır. Yukarıda ikamet adresini beyan olarak verdiğim konut adıma kayıtlıdır. Keçiören ilçesinde mirastan intikal ettiğini beyan ettiğim dairenin üç bölü dört hissesi, İzmir ili Seferihisar ilçesinde 500 metrekare arsa, 06 DFU 932 plakalı Hyundai Bayon marka araç adıma kayıtlı olup, annem tarafından kullanılmaktadır. Bu menkul ve gayrimenkullerin tamamı belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmişlerdir. İş Bankası, Vakıfbank, Finansbank'ta kredi kartlarım ve hesaplarım aktiftir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Huzur Hakkı için hesap açıldı. Kripto hesabım yoktur" dedi.

Adına kayıtlı şirket bulunup bulunmadığı sorusunu da yanıtlayan Güner, "Adıma kayıtlı ya da ortağı, yöneticisi olduğum herhangi bir şirket ya da firma yoktur" beyanında bulundu.

"Kimseden herhangi bir menfaat temin etmedim"

İhale süreçlerinde yapılan usulsüzlükler karşılığında kimlerden ne tür menfaat sağlandığı sorusuna Güner ifadesinde, "İşlemlerde herhangi bir usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Kimseden herhangi bir menfaat temin etmedim" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Hüseyin Can Güner, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Çankaya, Miras, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankaya Belediye Başkanı Güner'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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