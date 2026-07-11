Ankara'da sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA