Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon başlatıldı

Ankara'da Çankaya Belediyesine yönelik sabah erken saatlerden itibaren Ankara polisi tarafından operasyon başlatıldı.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Belediye binasında arama başlatılırken dışarıda çevik kuvvet ekipleri önlem aldı. Haklarında gözaltı kararı olan 27 şüphelinin gözaltına alındığı, 5 şüphelinin ise yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi. - ANKARA