Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul\'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
22.07.2026 10:55
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Çankaya Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı.

GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİ ANKARA'YA SEVK EDİLECEK

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ile el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Gözaltına alınan üç ismin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    ankaranin Çankaya belediyesinden İstanbul eyupsultan belediyesi çıkıyor yersen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında - Son Dakika
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