Çankaya'da Bomba İmha Uygulaması

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bomba imha ekipleri tarafından şüpheli paket uygulaması yapıldı.

Çankaya ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi'nde bomba imha ekipleri tarafından şüpheli paket uygulaması yapıldı. Cadde üzerindeki bir çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ise konuya ilişkin olarak, "İlimiz Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu. - ANKARA