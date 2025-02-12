Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yokuş aşağı hızla inen bir otomobil park halindeki minibüse çarptı.
Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağı hızla gelen bir araç, kayarak park halindeki servis minibüsüne çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankaya'da Hızlı Araç Minibüse Çarptı - Son Dakika
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