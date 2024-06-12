Çankaya'da Metruk Binada Yangın Çıktı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir metruk binada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde yer alan ve Atakule'nin karşısında bulunan metruk binada yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın kısa sürede etkisini artırırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, çevre binalara sıçraması da engellendi.

Yangını, yan binada bulunan fotoğraf dükkanında fark ettiğini dile getiren İbrahim Maviş, yangın esnasında iş yerinde olduğunu söyleyerek, "Bir arkadaşım içeri geldi, yangın olduğunu dile getirdi. Dışarı çıktığımda alevler zaten had safhaya çıkmıştı. Tabii itfaiye de geldi. Burada yangın çıkmasının bir sebebi de grup şeklinde gelip içeride ne yaptıkları belli olmayan öğrenciler. Artık madde mi kullanıyorlar başka bir şey mi yapılıyor bilmiyoruz. Ellerinde belki sigara olup da atmış olabilirler, bu yüzden yangın çıkmış olabilir. Belki de hava sıcaklığından çıkmış olabilir fakat buna artık bir şekilde bir çözüm bulunması lazım. Çünkü Çankaya gibi Ankara'nın göbeğinde bir bölgede, böyle bir yerin atıl durumda olması bizler için de iyi değil, bir görüntü kirliliği. Bir şekilde önlem alınması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ekipler tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA