Çankaya'da meydana gelen doğal gaz patlamasıyla ilgili inceleme sürüyor

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Ankara Valiliği, Çankaya'da meydana gelen, bir kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlaması olayına ilişkin detaylı inceleme ve araştırmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin Çankaya ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, konuyla ilgili detaylı ve çok yönlü inceleme ve araştırmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. - ANKARA