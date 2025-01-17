Çankaya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştıgı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Dikmen Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. 34 RB 3486 plakalı ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, sol şeritte dönmek isterken karşı yönden gelen 06 ELH 127 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Motosikletlinin bir yemek şirketinde kurye olarak çalıştığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. - ANKARA