Çankırı\'da 10 şahıs ve 6 düzensiz göçmen yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 161 bin 772 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde 192 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca çok sayıda narkotik madde ele geçirildi.

4-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda asayiş, KOM, narkotik, güvenlik, siber suç konulu toplamda bin 26 olay meydana geldi. 161 bin 772 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu suç türleri açısından kasten öldürme suçundan 4 şahıs, dolandırıcılık suçundan 14, hırsızlık suçundan 21 şahıs, yağma suçundan 3 şahıs, cinsel suçlardan 2 şahsında aralarında bulunduğu toplam 192 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca ceza süreleri açısından yakalanan şahıslar arasında 5-10 yıl arası kesinleşmiş cezası bulunan 4 şahıs, 10-20 yıl arası kesinleşmiş cezası bulunan 5 şahıs, 32 yıl 3 ay kasten öldürme suçundan cezası bulunan 1 aranan şahıs yakalandı. 16 bin 466 araç kontrol edilerek, bin 320 araç ve sürücüsüne 7 milyon 505 bin 672 TL tutarında idari para cezası işlem yapıldı. 605 motosiklet kontrol edilerek, 304 araç ve sürücüsüne ceza yazıldı. 132 motosiklet trafikten men edildi. 40 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet kurusıkı tabanca, 13 adet av tüfeği, 9 adet silah aksamı, 346 adet çeşitli çaplarda fişek, 235 adet kesici alet, 231,81 gram esrar, bin 500 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap) 307,03 gram metamfetamin, 474,6 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 20 adet ecstasy hap, 3 kök kenevir, 1 adet esrar maddesi bulunan sigara, 3 bin 703 gram skunk 170 kilogram tütün, 272,5 litre etil alkol, 21,5 litre kaçak içki, 99 adet alkol kiti, 162 bin 860 adet makaron, 218 adet TAPDK bandrolü, 157 adet kaçak emtia, 2 adet sahte belge, 1 adet sahte para ele geçirildi. Terör örgütüne üye olmak suçundan 2 şahsa işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 687 yabancı şahıs kontrol edildi. 19 şahsa idari işlem yapıldı., 13 şahıs ise GGM'ye sevk edildi. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2 şahsa genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması 1 şahsa ise trafik ihlali suçundan işlem yapılmıştır. Siberay projesi ile 13 bin 75 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ayrıca eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 765 kişiye trafik eğitimi verildi. - SAMSUN