Çankırı\'da 189 Şahıs ve 25 Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında arama kaydı bulunan 189 şahıs ile 25 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 Eylül -7 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 189 şahıs ile 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 140 adet ecstacy, 5.37 gram metamfetamin, 2 bin 440,93 gram esrar, 250 gram skunk, 15 gram bonzai, 143 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, 49,94 gram kannabionid, 1,52 gram kannabionid hammaddesi, 2 bin 50 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ve iklimlendirme sistemi, 1 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparat, 1 adet dedektör ve 80 bin 540 adet dolu makaron ele geçirildi. Yakalanan 189 şahıstan 13'ü tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi. - ÇANKIRI