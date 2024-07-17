Çankırı'da 3 Bin 297 Araç Sürücüsüne 7 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Çankırı'da 3 Bin 297 Araç Sürücüsüne 7 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Çankırı\'da 3 Bin 297 Araç Sürücüsüne 7 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 297 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 572 bin 391 TL cezai işlem uygulandı. İl genelinde yapılan trafik denetimlerinde 192 araç trafikten men edildi.

17.07.2024 10:04
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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 297 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 572 bin 391 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 1- 15 Temmuz tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 192 araç trafikten men edilirken, 3 bin 297 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 572 bin 391 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da 3 Bin 297 Araç Sürücüsüne 7 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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