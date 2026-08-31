Çankırı'da 30 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da 30 Şahıs Yakalandı

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Çankırı'da yapılan operasyonlarda 30 aranan şahıs yakalandı, 2'si tutuklandı.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı. Öte yandan, denetimler esnasında ülkemizde yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında da sınır dışı işlemleri başlatıldı. Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda ise 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 kök kenevir, bin 935 adet sentetik ecza hapı, 11,42 gram sentetik kannobinoid maddesi, 0,86 gram metamfetamin maddesi, 1 adet el telsizi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, kural ihlali yaptığı tespit edilen bin 88 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, 123 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Çankırı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da 30 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da 30 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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