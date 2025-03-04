Çankırı\'da 65 Araç Trafikten Men Edildi

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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 65 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 65 araç trafikten men edilirken bin 3 araç sürücüsüne, toplamda 3 milyon 189 bin 242 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI