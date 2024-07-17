Çankırı\'da 69 şahıs ve 28 düzensiz göçmen yakalandı

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Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs ile 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1- 15 Temmuz tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim ve operasyonlar yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalanırken, 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yapılan aramalarda ise 69 adet sentetik ecza hapı, 2,89 gram metamfetamin, 7 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet tabanca, 4 adet bıçak ve 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - ÇANKIRI