Çankırı\'da jandarma ekipleri 87 şüpheliyi gözaltına aldı

Çankırı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için 8-14 Ocak tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı çalışma yürütüldü. Ekipler tarafından yapılan operasyon, devriye ve yol kontrol çalışmalarında, 'şantaj', 'dolandırıcılık', 'basit yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANKIRI