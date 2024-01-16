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Çankırı'da jandarma ekipleri 87 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Çankırı'da jandarma ekipleri 87 şüpheliyi gözaltına aldı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şantaj, dolandırıcılık, basit yaralama, tehdit, hırsızlık gibi suçlardan aranan şüpheliler, yapılan operasyon, devriye ve yol kontrol çalışmaları sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Çankırı\'da jandarma ekipleri 87 şüpheliyi gözaltına aldı
16.01.2024 - 13:17,
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Çankırı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için 8-14 Ocak tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı çalışma yürütüldü. Ekipler tarafından yapılan operasyon, devriye ve yol kontrol çalışmalarında, 'şantaj', 'dolandırıcılık', 'basit yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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