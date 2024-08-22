Çankırı\'da alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada tüfekle vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı

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Çankırı'da alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybeden şahıs, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün gece Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Acar ile C.Ö. arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda C.Ö., Ali Acar'ı tüfekle yaraladı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Acar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Acar'ın cenazesi, Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Acar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Alva köyüne götürülen Acar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - ÇANKIRI